Евродепутаты предложили лишить верительных грамот послов Венесуэлы в ЕС

Делегацию Европарламента выслали из латиноамериканской страны по приказу президента Николаса Мадуро

Николас Мадуро. Фото: AFP

Евродепутаты предложили лишить верительных грамот послов Венесуэлы в ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/273/cef/5c6273cef1284.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/273/cef/5c6273cef1284.jpg 2019-02-18T14:33:00+02:00 Евросоюз Делегацию Европарламента выслали из латиноамериканской страны по приказу президента Николаса Мадуро

Испанские депутаты Европарламента, которым не позволили въехать в Венесуэлу, призывают лишить послов Боливарианской Республики в Евросоюзе верительных грамот. Об этом заявил в понедельник представитель Народной партии (НП) пиренейского королевства Эстебан Гонсалес Понс.

Ранее парламентарий заверял, что его и других членов делегации Европарламента выслали из латиноамериканской страны по приказу президента Николаса Мадуро.

Депутаты хотели, в частности, провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

"Мы были первой международной миссией, которая приняла вызов встретиться с Гуайдо, - отметил Понс. – Это была институционально оправданная поездка".

"Все наши документы были в порядке, - сказал парламентарий. - Мы собирались на месте проверить условия, в которых выживают венесуэльцы".

"Правительство Испании должно быть последовательным и не может продолжать содействовать (работе) контактной группы", - считает депутат. По его мнению, венесуэльские послы в странах ЕС, назначенные правительством президента Николаса Мадуро, "должны быть лишены своих верительных грамот".

Парламентарий также призвал сообщество принять меры против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

В частности, Понс предложил запретить ему въезд в Евросоюз и заморозить весь его капитал. Представитель НП объяснил, что его парламентская группа получила приглашение от правительства Колумбии посетить 23 февраля Кукуту, расположенную на границе с Венесуэлой, чтобы попытаться переправить гуманитарную помощь в Боливарианскую Республику.

"Мы вернемся в эту субботу", – сказал испанский парламентарий.

Напомним, большая часть стран ЕС приняли решение по признанию Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Запад отмечает, что серьезно рассчитывает на временного главу государства по разрешению кризиса.

Также группа Лимы выступила в поддержку временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и призывает обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну.

Напомним, Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощь протестующим в Венесуэле.

В свою очередь, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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