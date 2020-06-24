Евродепутаты призвали своих лидеров остановить планы аннексии Израиля

Более 1000 членов Европарламента из 25 стран призвали своих лидеров вмешаться и остановить запланированную аннексию Израилем некоторых частей оккупированного Западного берега. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен начать процесс на следующей неделе после заключения коалиционной сделки со своим бывшим конкурентом на выборах в прошлом месяце, сообщает BGNES.

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В письме, опубликованном в газетах и отправленном министрам иностранных дел Европы 24 июня, 1080 парламентариев заявили, что они "глубоко обеспокоены прецедентом, который будет создан для международных отношений".

"Такой шаг был бы фатальным для перспектив израильско-палестинского мира. К сожалению, план президента Трампа отклоняется от международно согласованных параметров и принципов", - говорится в письме.

Стоит отметить, что в письме трижды упоминается американский лидер, но напрямую не упоминается Нетаньяху, который еще не решил, какую территорию он намерен аннексировать.

"В знак признательности за долгосрочную приверженность Европы мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта мы призываем европейских лидеров действовать решительно в ответ на этот вызов. Европа должна взять на себя инициативу по объединению международных игроков для предотвращения аннексии", – отметили законодатели.

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Аннексия еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан стала возможной благодаря подписанию коалиционного соглашения с лидером блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем – Кнессет утвердил документ, согласно которому правительство может начать распространять свой суверенитет после 1 июля 2020 года.

35-е правительство Израиля привели к присяге 17 мая. Его формированию предшествовали длительные переговоры, которые едва не привели к очередным досрочным выборам – четвертым за два года.

На церемонии присяги Нетаньяху поднял тему аннексии палестинских территорий, из-за чего спустя пару дней президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США.

Об очередном витке эскалации между Израилем и сектором Газа, а также о том, чем он завершился, смотрите в видеосюжете:

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