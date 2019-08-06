Лондон готов обсуждать с Брюсселем новую сделку по Brexit – СМИ

Правительство Великобритании открыто для ведения переговоров с Евросоюзом для заключения нового соглашения об условиях Brexit. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в британском Rабмине.
"Мы хотим заключить сделку. Печально, что они не хотят вести переговоры с нами. Тот факт, что соглашение о выходе трижды было отклонено Палатой общин с большим перевесом голосов означает, что если (новая) сделка и будет заключена, то они должны быть готовы к пересмотру (старой). Мы готовы и хотим это сделать", - сказал источник.
Газеты Daily Telegraph и Guardian со ссылкой на дипломатов ЕС ранее информировали, что Брюссель считает Brexit без сделки "основным сценарием правительства Великобритании".
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Напомним, ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением либо без него.
Кроме того, как мы уже писали, Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.
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