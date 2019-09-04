Еврокомиссия предупредила страны ЕС о последствиях "жесткого" Brexit

Последствия будут пропорционально намного больше в Соединенном Королевстве, чем в 27 государствах

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Возможный выход Великобритании из состава Евросоюза без соглашения ("жесткий" Brexit) будет иметь серьезные негативные последствия для экономики обеих сторон. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в среду в Брюсселе.

"Очевидно, что это (выход без сделки – Ред.) приведет к значительным нарушениям для граждан и предприятий и будет иметь серьезные негативные экономические последствия, которые будут пропорционально намного больше в Соединенном Королевстве, чем в 27 государствах – членах ЕС", – отмечается в нем.

По подсчетам экспертов ООН, Великобритания потеряет не менее 16 млрд долларов своего экспорта, если выйдет из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй – предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit, и что страна покинет ЕС без сделки с Брюсселем, если тот не согласится с требованием Лондона.

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Отметим, правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона потерпело свое первое поражение в Палате общин британского парламента. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства из ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем.

Ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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