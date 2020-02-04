Европе выгодно "качать" ситуацию: эксперт о новой проблеме Великобритании

/ Фото: Getty Images, Reuters

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Не успел в Лондоне закончиться праздник по поводу выхода Британии из ЕС, как между европейцами и британцами возник первый "дипломатический" скандал.

Так, экс-президент Европейского совета Дональд Туск заявил: Европа испытывает "сочувствие" к идее независимой Шотландии, а вступление Шотландии в ЕС будет воспринято "с энтузиазмом".

Всем известно, что вопрос независимости Шотландии для Великобритании очень болезненный. Но, как отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса, европейское отношение к "шотландскому вопросу" — это не только эмоции. Но и трезвый расчет.

"Слова Туска, в принципе, отражают настроения в Европе. Европейцы действительно были бы не против, если бы независимая Шотландия вернулась в Евросоюз. И, я думаю, они будут раскачивать эту тему, в том числе для усиления своей переговорной позиции. ЕС и Британии предстоят трудные переговоры по торговому соглашению. И, конечно, им выгодно раскачивать "шотландский вопрос", намекая британцам: "Смотрите, мы можем и поддержать независимость Шотландии", – поясняет эксперт.

По его словам, все происходящее — это игра, но в рамках будущих переговоров. Тем более, что Испания сейчас поднимает вопрос, чтобы при переговорах по торговому соглашению фигурировал вопрос Гибралтара.

"А вопрос Северной Ирландии вообще изначально ставился европейцами как приоритетный. Поэтому, я думаю, эти темы будут подниматься Европой так или иначе, чтобы, как минимум, выбить для себя лучшие условия при сделке", – отмечает Илья Куса.

Больше о том, как будет разыгрывать ЕС карту Шотландии – в материале "Эхо Брекзита: как Шотландия может рассорить Британию и Европу".

Напомним, лидер Шотландской национальной партии, глава правительства Шотландии Никола Стерджен не исключила возможности проведения повторного референдума о независимости от Великобритании. По ее словам, Шотландия должна стать независимой от Великобритании, чтобы регион мог оставаться в Европейском Союзе.

Этот референдум власти Британии собираются организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

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