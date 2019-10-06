Европу ждет еще больше мигрантов: в Германии раскрыли детали

Судя по возросшему числу соискателей убежища в Греции, ЕС следует готовиться к новому миграционному кризису

/ Фото: Getty Images

Несмотря на то, что ранее четыре страны Евросоюза договорились о распределении спасенных в море беженцев, Европе следует готовиться к новой массовой волне миграции.

Так считает министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, утверждая, что она будет еще более крупной, чем в 2015 году. Как он заявил в интервью газете Bild am Sonntag, об этом можно судить по возросшему числу соискателей убежища в Греции.

"Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза. Мы слишком долго оставляли их одних", – сказал немецкий министр.

Реклама

При этом Зеехофер обещает вместе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделать все возможное, чтобы предотвратить новый миграционный кризис.

По его словам, канцлер Ангелы Меркель уже выразила ему в этом "полную поддержку".

Напомним, ранее Европейский суд в Люксембурге разрешил Германии высылать тех, кому было отказано в получении убежища, в другие страны Евросоюза, даже если там есть недостатки в системе социальной поддержки. При этом, как решили в суде, ни бедность, ни сильное ухудшение материального состояния не является достаточной причиной для отмены высылки.

Мы также писали о решении греческих властей начать массовую депортацию обитателей лагеря беженцев "Мориа" на острове Лесбос – его придется покинуть 10 из 13 тысяч мигрантов, которые там поселились.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама