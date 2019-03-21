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Евросоюз готов перенести Brexit: Лондону выдвинули условие

Сегодня, 12:27

В Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором лидеры 27 стран решат окончательно, переносить ли выход Британии

Фото: AFP
Евросоюз готов перенести Brexit: Лондону выдвинули условие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/365/f20/5c9365f2063b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/365/f20/5c9365f2063b7.jpg Евросоюз В Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором лидеры 27 стран решат окончательно, переносить ли выход Британии

Лидеры Евросоюза могут согласиться с просьбой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС до 30 июня, но только если она сможет заручиться поддержкой на голосовании по соглашению о Brexit на следующей неделе.

21 марта в Брюсселе состоится саммит всех 28 лидеров стран ЕС, на котором Мэй выступит с обращением к собравшимся, после чего они смогут обсудить эту тему без ее присутствия. Решение должно быть принято единогласно.

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Как ожидается, остальные лидеры Евросоюза согласуют параметры технической отсрочки, цель которой выделить Британии время на принятие необходимых законов, но только в том случае, если Палата общин одобрит сделку о Brexit до 29 марта.

Если же британские депутаты не утвердят соглашение вовремя, председатель Европейского совета Дональд Туск может созвать в конце следующей недели чрезвычайный саммит ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже допустила краткий перенос Brexit.

"Уверена, что о коротком продлении срока можно говорить положительно", – заявила она, выступая в Бундестаге.

В то же время, по ее словам стороны активно работают над упорядоченным выходом, но и готовятся к так называемому "жесткому" Brexit.

Напомним, что Туск также выступает за кратковременный перенос выхода Соединенного Королевства, если парламентарии примут сделку с ЕС.

"Мы можем рассмотреть возможность короткой отсрочки при условии положительного исхода голосования соглашения о выходе в Палате общин", – говорится в его письме.

Однако в Еврокомиссии на этот счет имеют свое мнение – Британия должна должна покинуть Евросоюз либо до майских выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие.

В свою очередь, Тереза Мэй уже выразила огромное сожаление, что выход страны из ЕС пришлось отсрочить.

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Тег Великобритания, Германия, Евросоюз, Меркель, брексит, Brexit, Тереза Мэй

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Reuters

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