Евросоюз готов перенести Brexit: Лондону выдвинули условие
В Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором лидеры 27 стран решат окончательно, переносить ли выход Британии
Лидеры Евросоюза могут согласиться с просьбой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС до 30 июня, но только если она сможет заручиться поддержкой на голосовании по соглашению о Brexit на следующей неделе.
21 марта в Брюсселе состоится саммит всех 28 лидеров стран ЕС, на котором Мэй выступит с обращением к собравшимся, после чего они смогут обсудить эту тему без ее присутствия. Решение должно быть принято единогласно.
Как ожидается, остальные лидеры Евросоюза согласуют параметры технической отсрочки, цель которой выделить Британии время на принятие необходимых законов, но только в том случае, если Палата общин одобрит сделку о Brexit до 29 марта.
Если же британские депутаты не утвердят соглашение вовремя, председатель Европейского совета Дональд Туск может созвать в конце следующей недели чрезвычайный саммит ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель уже допустила краткий перенос Brexit.
"Уверена, что о коротком продлении срока можно говорить положительно", – заявила она, выступая в Бундестаге.
В то же время, по ее словам стороны активно работают над упорядоченным выходом, но и готовятся к так называемому "жесткому" Brexit.
Напомним, что Туск также выступает за кратковременный перенос выхода Соединенного Королевства, если парламентарии примут сделку с ЕС.
"Мы можем рассмотреть возможность короткой отсрочки при условии положительного исхода голосования соглашения о выходе в Палате общин", – говорится в его письме.
Однако в Еврокомиссии на этот счет имеют свое мнение – Британия должна должна покинуть Евросоюз либо до майских выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие.
В свою очередь, Тереза Мэй уже выразила огромное сожаление, что выход страны из ЕС пришлось отсрочить.
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