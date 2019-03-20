Глава Евросовета назвал условия переноса сроков Brexit

Предложение премьер-министра Великобритании по переносу сроков Brexit вызывает целый ряд вопросов

Дональд Туск. Фото: Сегодня

Глава Евросовета назвал условия переноса сроков Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg 2019-03-20T19:03:00+02:00 Евросоюз Предложение премьер-министра Великобритании по переносу сроков Brexit вызывает целый ряд вопросов

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос сроков Brexit на некоторое время допустим, однако только в том случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение между Брюсселем и Лондоном.

"После консультаций, которые я проводил в минувшие дни, я полагаю, что небольшой перенос сроков был бы возможен", - сказал он.

"Но он будет при определенных условиях – при положительных результатах голосования в Палате общин по соглашению о выходе", – добавил Туск.

В то же время он заявил, что длительность возможной отсрочки Brexit пока неизвестна.

Он добавил, что предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по переносу сроков Brexit вызывает "целый ряд вопросов юридического и политического свойства", и оно будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг 21 марта.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":



Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Глава Евросовета назвал условия переноса сроков Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.