Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Глава Евросовета назвал условия переноса сроков Brexit

Сегодня, 19:03

Предложение премьер-министра Великобритании по переносу сроков Brexit вызывает целый ряд вопросов

Дональд Туск
Дональд Туск. Фото: Сегодня
Глава Евросовета назвал условия переноса сроков Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg Евросоюз Предложение премьер-министра Великобритании по переносу сроков Brexit вызывает целый ряд вопросов

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос сроков Brexit на некоторое время допустим, однако только в том случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение между Брюсселем и Лондоном.

"После консультаций, которые я проводил в минувшие дни, я полагаю, что небольшой перенос сроков был бы возможен", - сказал он.

"Но он будет при определенных условиях – при положительных результатах голосования в Палате общин по соглашению о выходе", – добавил Туск.

В то же время он заявил, что длительность возможной отсрочки Brexit пока неизвестна.

Он добавил, что предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по переносу сроков Brexit вызывает "целый ряд вопросов юридического и политического свойства", и оно будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг 21 марта.

Читайте также

Напомним,  ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, Туск, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Глава Евросовета назвал условия переноса сроков Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз согласился перенести Brexit: названы новые даты

Сегодня, 15:52

Британия должна покинуть Евросоюз либо до выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие

Британия попросила отсрочить Brexit: названа новая дата выхода из ЕС

Сегодня, 15:24

Тереза Мэй попросила перенести историческое решение на два месяца – до конца июня

"Мы окажемся в руках божьих": Юнкер озвучил худшие сценарии Brexit

Сегодня, 14:24

Президент Еврокомиссии боится, что ситуация с выходом Британии из ЕС может стать неконтролируемой

Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit

Сегодня, 10:40

Барнье призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй заручиться поддержкой британского парламента

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

На что способно обычное дегтярное мыло

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Победительница Евровидения-2018 появилась на публике в бикини

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли