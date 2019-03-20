Мэй очень сожалеет из-за задержки Brexit

Она не готова отсрочивать Brexit далее, чем 30 июня

Тереза Мэй. Фото: AFP

Мэй очень сожалеет из-за задержки Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3de/2d6/5c73de2d69ef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3de/2d6/5c73de2d69ef2.jpg 2019-03-20T23:27:00+02:00 Евросоюз Она не готова отсрочивать Brexit далее, чем 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает огромное сожаление, что выход страны из ЕС пришлось отсрочить. Она заявила, что большую ответственность за это несут британские депутаты, которые дважды отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit. Об этом глава правительства заявила в телеобращении.

"Задержка взывает у меня лично огромное сожаление", — сказала она. Мэй добавила, что "не готова отсрочивать Brexit далее, чем 30 июня". Также она обратилась к депутатам с призывом поддержать сделку, мол, давно пора принять решение.

Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мэй очень сожалеет из-за задержки Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.