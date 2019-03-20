Мэй очень сожалеет из-за задержки Brexit
Она не готова отсрочивать Brexit далее, чем 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает огромное сожаление, что выход страны из ЕС пришлось отсрочить. Она заявила, что большую ответственность за это несут британские депутаты, которые дважды отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit. Об этом глава правительства заявила в телеобращении.
"Задержка взывает у меня лично огромное сожаление", — сказала она. Мэй добавила, что "не готова отсрочивать Brexit далее, чем 30 июня". Также она обратилась к депутатам с призывом поддержать сделку, мол, давно пора принять решение.
Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.
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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.
Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.
В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.
Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":
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