Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны" по коронавирусу: пустят ли украинцев в ЕС

Несмотря на то что Болгария снова разрешила въезд украинцам , Евросоюз не включил нас в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС.

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Список стран "зеленой зоны" опубликован на сайте Совета Европы. Сейчас в него входят следующие государства:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

При этом список стран "зеленой зоны", для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели.

Напомним, входящая в ЕС Болгария смягчила требования к нашим гражданам по въезду .

Также сообщалось, что в Украине на 30 июля коронавирус подтвердили у 1197 человек, что является антирекордом.

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