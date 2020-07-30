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Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны" по коронавирусу: пустят ли украинцев в ЕС

30 июля, 17:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Совет Европы внимательно отслеживает эпидемиологическую ситуацию в Украине

Несмотря на то что Болгария снова разрешила въезд украинцам , Евросоюз не включил нас в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС.

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Список стран "зеленой зоны" опубликован на сайте Совета Европы. Сейчас в него входят следующие государства:

  • Австралия;
  • Канада;
  • Грузия;
  • Япония;
  • Марокко;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Тунис;
  • Уругвай;
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

При этом список стран "зеленой зоны", для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели.

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В Беларуси считают, что акции протеста были организованы из-за рубежа

Напомним, входящая в ЕС Болгария смягчила требования к нашим гражданам по въезду .

Также сообщалось, что в Украине на 30 июля коронавирус подтвердили у 1197 человек, что является антирекордом.

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ЕС въезд Совет Европы коронавирус пандемия

Источник: Сегодня

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