Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны" по коронавирусу: пустят ли украинцев в ЕС

Несмотря на то что Болгария снова разрешила въезд украинцам , Евросоюз не включил нас в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС.
Список стран "зеленой зоны" опубликован на сайте Совета Европы. Сейчас в него входят следующие государства:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
При этом список стран "зеленой зоны", для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели.
Напомним, входящая в ЕС Болгария смягчила требования к нашим гражданам по въезду .
Также сообщалось, что в Украине на 30 июля коронавирус подтвердили у 1197 человек, что является антирекордом.
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