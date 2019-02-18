Евросоюз обсуждает "азовские санкции" против России

Также в Брюсселе состоится встреча "Друзья Украины в ЕС + Украина", на которой обсудят результаты реформ и будущие выборы

Фото: Pixabay

Евросоюз обсуждает "азовские санкции" против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9b/2f7/5c6a9b2f7b8b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9b/2f7/5c6a9b2f7b8b8.jpg 2019-02-18T13:47:22+02:00 Евросоюз Также в Брюсселе состоится встреча "Друзья Украины в ЕС + Украина", на которой обсудят результаты реформ и будущие выборы

Члены Советы Европейского союза обсудят на сегодняшнем заседании в Брюсселе новую помощь Украине в Азовском море, а также санкции против России в связи с нападением на украинских моряков в Керченском проливе.

Кроме того, 18 февраля состоится неформальная встреча в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина", инициированная министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.

Дипломаты также должны обсудить результаты реформ в Украине и будущие выборы.

Напомним, на прошлой неделе президент Петр Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели.

Кроме того, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина заявляет, что в Европейском Союзе 18 февраля официально заявят о решении ввести персональные санкции против граждан Российской Федерации в связи с агрессией в Керченском проливе.

Также сегодня глава европейской дипломатии Федерика Могерини анонсировала, что решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Евросоюз обсуждает "азовские санкции" против России". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.