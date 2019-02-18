Евросоюз обсуждает "азовские санкции" против России
Также в Брюсселе состоится встреча "Друзья Украины в ЕС + Украина", на которой обсудят результаты реформ и будущие выборы
Члены Советы Европейского союза обсудят на сегодняшнем заседании в Брюсселе новую помощь Украине в Азовском море, а также санкции против России в связи с нападением на украинских моряков в Керченском проливе.
Кроме того, 18 февраля состоится неформальная встреча в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина", инициированная министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.
Дипломаты также должны обсудить результаты реформ в Украине и будущие выборы.
Напомним, на прошлой неделе президент Петр Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели.
Кроме того, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина заявляет, что в Европейском Союзе 18 февраля официально заявят о решении ввести персональные санкции против граждан Российской Федерации в связи с агрессией в Керченском проливе.
Также сегодня глава европейской дипломатии Федерика Могерини анонсировала, что решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели.
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