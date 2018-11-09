Евросоюз осуждает Кремль за вмешательство в дела других государств

Неуважение государственного суверенитета и вмешательство во внутренние дела со стороны России являются неприемлемыми

В ЕС пока что не будут вмешиваться в шпионский скандал в Австрии, где был арестован офицер армии, который 20 лет шпионил в пользу России, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Мы осведомлены о расследовании полковника австрийской армии по обвинению в шпионаже в пользу России и о проводящемся расследовании", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил о неприемлемости неуважения государственного суверенитета иностранных государств и вмешательства в их внутренние дела со стороны Кремля.

"ЕС считает, что от России исходят вызовы европейской политике, что также было темой обсуждения в Европейском совете", – отметил собеседник агентства.

Напомним, 9 ноября в Минобороны Австрии сообщили, что служба военной контрразведки страны раскрыла офицера австрийской армии в отставке, который с 1990-х годов шпионил в пользу России.

Также сообщалось, что о предателе родины Австрия получила информацию от спецслужбы одной из стран Евросоюза.

Как мы писали, позже СМИ сообщили, что "крот" хотел в 2006 году прекратить сотрудничество с Кремлем, но российские кураторы ему этого не позволили.



