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Евросоюз отложил начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании

19 июня, 01:36

Это решение по Северной Македонии и Албании было официально принято на министерском уровне

Фото: AFP

Европейский Союз перенес на октябрь начало переговоров о вступлении в свои ряды Северной Македонии и Албании.

Об этом говорится в выводах по итогам заседания Совета ЕС, прошедшего в этот вторник.

"Учитывая временные ограничения и важность этого вопроса, Совет ЕС вернется к нему, чтобы принять четкое и основательное решение как можно скорее и не позднее октября 2019 года", – говорится в выводах.

Это решение по Северной Македонии и Албании было официально принято на министерском уровне.

Как сообщалось, вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией должен войти в повестку дня саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос отложили до устранения замечаний относительно процесса реформ в обеих странах. Еврокомиссия в мае рекомендовала начать переговоры, учитывая, что Северная Македония и Албания выполнили все требования для этого.

После начала переговоров процесс продлится несколько лет, и даже тогда членство не будет гарантированным.

Между тем, ранее президент США Дональд Трамп передал в Сенат Конгресса США протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.

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Тег Албания, Македония, переговоры, ЕС, членство, Северная Македония

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