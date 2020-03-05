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Евросоюз создал свои кибервойска

5 марта, 11:31

Станислав Кожемякин

В "киберармию" войдут специалисты из Эстонии, Хорватии, Польши, Нидерландов, Румынии и Литвы

Шесть стран Европейского союза создали новый для содружества род войск – Кибернетические силы ЕС.

Как сообщает BNS, соответствующий меморандум Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды, Румыния и Литва подписали на неформальной встрече министров обороны ЕС 4 марта в Загребе.

Кроме того, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия получили статус наблюдателя. Также на церемонии подписания присутствовал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Подписанное соглашение подразумевает, что в разных странах будет нести дежурство международная команда, готовая в любое время реагировать на кибератаку.

Команду "кибербойцов" сформировали из гражданских и военных – в случае необходимости они могут и физически подключится к ликвидации и расследованию инцидента.

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Возглавила кибервойска Евросоюза инициатор их создания – Литва, которая предложила это еще в 2017 году. В прошлом году состоялись первые учения, а в начале этого команда из литовцев, голландцев, поляков и румын заступила на дежурство.

Напомним, несколько месяцев назад в сеть попали секретные торговые документы США и Великобритании. В случившемся сразу же заподозрили российских хакеров.

Но страдают от хакерских атак не только страны ЕС – в прошлом месяце Грузия обвинила Кремль в хакерской атаке на сайты своих государственных, судебных учреждений, а также коммерческих учреждений и СМИ.

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