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Евросоюз твердо поддерживает Украину: ЕС поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

21 ноября, 21:43

Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее, - говорится в заявлении

Представительство Европейского Союза в Украине поздравляет украинцев с шестой годовщиной Революции Достоинства и подчеркивает поддержку Украины на пути к демократическому будущему.

Об этом дипломаты написали на странице в Facebook.

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"Мы поздравляем Украину с Днем Достоинства и Свободы. Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы. Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября в 2013 году Евромайдан начался в знак протеста против политического руководства страны, которое отказалось законодательно закрепить европейский курс страны. В ноябре 2013 года в ЕС проходил саммит Восточного партнерства в Литве, на котором Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации.

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Также в этот день вспоминают трагические события, связанные с расстрелом Майдана в Киеве. Так, 20 февраля вошел в историю, как день расстрела "Небесной сотни" – на крышах отелей "Казацкий" и "Украина" расположились снайперы, которые открыли прицельный огонь по протестующим. Также стреляли с крыши горящего Дома профсоюзов. По словам руководителя медицинской службы Штаба национального сопротивления Святослава Ханенко, только за один день, 20 февраля, было убито 60 протестующих. Медики говорили, что стреляли в сердце, голову или, если человек был в шлеме – в шею.

Подробнее читайте в статье "Сегодня": День Достоинства и Свободы в Украине: история праздника и как его отмечали.

Смотрите видео о ключевых и жутких моментах Революции Достоинства:

Все подробности в спецтеме День Достоинства

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ЕС Майдан поздравления революция достоинства День Достоинства и Свободы

Источник: Сегодня

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