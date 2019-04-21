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"Факты говорят сами за себя": в Бундесвере сделали жесткое заявление по России

Сегодня, 08:51

Миру потребуется новое соглашение, нацеленное на разоружение, считает генеральный инспектор бундесвера

Фото: Pixabay

Россия является существенной угрозой миру в Европе, заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает DW.

"Факты говорят сами за себя", – сказал Цорн, приведя в пример аннексию Россией украинского полуострова Крым, конфликт на востоке Украины и гибридную войну, отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Если договор прекратит свое действие, миру потребуется новое соглашение, нацеленное на разоружение, считает генеральный инспектор бундесвера. По мнению Цорна, к подобному соглашению необходимо привлечь не только Россию и Соединенные Штаты, но и Китай.

НАТО не намерено вступать в гонку вооружений из-за ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила в среду заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

"Мы, в конечном счете, не собираемся вступать в гонку вооружений, и это ключевой момент", - заявила она, выступая на Атлантическом совете.

Она подчеркнула, что НАТО способно обеспечить силы сдерживания и обороны без гонки вооружений.

Говоря о дальнейших действиях альянса, она уточнила, что НАТО вновь, как во времена "холодной войны", будет придерживаться подхода из двух составляющих – укрепления обороны и диалога с Россией.

При этом она заверила, что союзники США по НАТО смогли "независимо" проверить утверждения Вашингтона о нарушении Москвой ДРСМД и согласиться с выводами американской стороны.

"Это не то, что США говорят: "Вот так оно будет", и все их союзники говорят – да", - заявила Гетемюллер.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. 

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

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Тег Россия, Германия, РСМД, ДРСМД

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