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Финляндия подняла истребители из-за трех военных российских самолетов

15 июля, 23:09

Воздушное пространство Финляндии не было нарушено

Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Фото: twitter.com/FinnishAirForce.

Истребители ВВС Финляндии были подняты в воздух из-за появления трех российских самолетов над Балтийским морем, об этом говорится в заявлении финских военных в Twitter.

"15 июля истребители F/A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, американские истребители F-22 перехватили четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два российских истребителя Су-35 у побережья Аляски. Инцидент произошел, когда российская авиация вошла в опознавательную зону противовоздушной обороны, которая простирается примерно на 200 миль от западного побережья Аляски. Перехват российских самолетов осуществлялся двумя группами F-22. Российские бомбардировщики и истребители оставались в международном воздушном пространстве.

Ранее истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing, четыре раза поднимали на перехват российских самолетов. 

Ранее мы писали, что Россия испугалась шведского самолета-разведчика и отправила на перехват истребитель. После того как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

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Тег Россия, Финляндия, самолет, истребители, Балтийское море

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