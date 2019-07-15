Финляндия подняла истребители из-за трех военных российских самолетов
Воздушное пространство Финляндии не было нарушено
Истребители ВВС Финляндии были подняты в воздух из-за появления трех российских самолетов над Балтийским морем, об этом говорится в заявлении финских военных в Twitter.
"15 июля истребители F/A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, американские истребители F-22 перехватили четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два российских истребителя Су-35 у побережья Аляски. Инцидент произошел, когда российская авиация вошла в опознавательную зону противовоздушной обороны, которая простирается примерно на 200 миль от западного побережья Аляски. Перехват российских самолетов осуществлялся двумя группами F-22. Российские бомбардировщики и истребители оставались в международном воздушном пространстве.
Ранее истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing, четыре раза поднимали на перехват российских самолетов.
Ранее мы писали, что Россия испугалась шведского самолета-разведчика и отправила на перехват истребитель. После того как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
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