Франция готова нанести удары по силам Асада в Сирии

Сегодня, 12:40

Париж предостерег сирийские власти от применения химического оружия

Франция сделала заявление. Фото из открытых источников
Франция сделала заявление. Фото из открытых источников

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил о готовности армии нанести удары по целям в Сирии в случае использования химического оружия силами диктатора Асада в провинции Идлиб. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут "очень злы", если в Идлибе произойдет кровопролитие.

По словам Трампа, сложившаяся ситуация в этой провинции "очень печальная".

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Как сообщалось, российская авиация нанесла 20 ударов по позициям повстанцев в  Идлибе. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые кварталы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.

В частности, авиаудары были нанесены в нескольких районах на западе Идлиба и районе Зейзун на севере провинции Хама.

Портал Al-Masdar News утверждает, что было нанесено около 50 ударов, что делает данную бомбардировку российских ВКС самой массированной с начала года.

В Министерстве обороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.
Сирия, Франция, Идлиб
Источник:

ТАСС

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