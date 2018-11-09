Франция отобрала у Ryanair самолет прямо перед вылетом

149 пассажирам, которые летели в Лондон, пришлось пересесть на другой рейс до британской столицы с пятичасовой задержкой

Французские власти конфисковали самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair прямо перед вылетом из Бордо в Лондон вечером, 8 ноября, передает dpa.

На борту самолета находились 149 пассажиров, которым пришлось его покинуть и пересесть на другой рейс до британской столицы с пятичасовой задержкой.

Причиной случившегося стал конфликт из-за субсидий, выплаченных французскими властями лоукостеру с 2008 по 2009 год.

В 2014 году Европейская комиссия назвала выплата этих средств незаконной – якобы так Ryanair предоставлялось несправедливое экономическое преимущество.

Во Франции конфискации самолета назвали "крайней мерой", чтобы авиаперевозчик вернул государству 525 тыс. евро.

После перечисления средств 9 ноября власти сняли арест с судна.

Напомним, что в начале августа лоукостер отменил 400 рейсов из-за забастовки пилотов, которая затронула около 55 тысяч европейских пассажиров.

Кроме того, через месяц забастовку объявили бортпроводники Ryanair, потребовав улучшения условий труда и увеличения зарплат.

Как уже сообщалось, свой первый рейс в Украину Ryanair совершил 3 сентября – в этот день Международный аэропорт "Борисполь" принял рейс из Берлина.