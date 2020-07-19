Франция получила "черные ящики" сбитого самолета МАУ – СМИ

Расшифровывать самописцы будут пять дней

Во Франции получили от Ирана бортовые самописцы сбитого вблизи Тегерана самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Об этом заявил источник во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, пишет AFP.

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"Черные ящики" прибыли в страну и будут находиться в агентстве с понедельника, 20 июля. Изучать их будет международная команда из 20 членов. На расшифровку "черных ящиков" определено пять дней.

Помощник главы Министерства иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что бортовые самописцы отправили в Париж в сопровождении представителей иранской судебной власти и гражданской авиации 17 июля.

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Как известно, трагедия, унесшая жизни 176 человек, включая 11 украинских граждан, произошла 8 января. Boeing 737 разбился вскоре после вылета из Тегерана. Иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолете МАУ в Иране. Трое из них были освобождены под залог.

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