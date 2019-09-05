Германия экстрадировала в Швецию украинца: в чем его подозревают

48-летний Ярослав Лавринив не выразил протест против экстрадиции

Ярослав Лавринив и Александр Трайдюк. Фото: кадр видео

Немецкие власти экстрадировали в Швецию украинского гражданина Ярослава Лавринива, которого подозревают в убийстве 70-летнего шведа Герта-Инге Бертинссона.

Слушания о мере пресечения для украинца пройдут в окружном суде в городе Векше.

"Ранее речь шла только о процедуре экстрадиции. Теперь, когда он будет доставлен в Векше, его допросят следователи", – заявил 5 сентября пресс-секретарь полиции ФРГ Роберт Леффель.

48-летнего Лавринива заочно арестовали в конце июля и объявили в международный розыск.

20 августа его арестовали правоохранительные органы Германии, после чего он не выразил возражений против экстрадиции в Швецию.

Второй подозреваемый в убийстве, украинец Александр Трайдук, все еще находится в розыске. Угнанный автомобиль пожилого шведа найти также не удалось.

Помимо убийства Бертинссона, двоих украинцев проверяют на причастность к исчезновению в Вестерботтене 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.

Напомним, в июле польские власти экстрадировали в Россию украинского гражданина Юрия Гуйву, которого российские следователи обвиняют в соучастии в убийстве генерального директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России" Николая Волкова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram