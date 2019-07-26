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Польша экстрадировала в Россию гражданина Украины

26 июля, 17:38

В 2017 году российские власти объявили Юрия Гуйву в международный розыск

Фото: Добрев
Фото: Добрев.

Ранее в этом месяце польские власти решили выдать России виновника пожара в ТЦ "Зимняя вишня", а 26 июля из Варшавы в Москву экстрадировали украинского гражданина Юрия Гуйву, которого подозревают в причастности к смерти россиянина.

Как сообщили 26 июля в МВД РФ, российские следователи обвиняют украинца в соучастии в убийстве генерального директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России" Николая Волкова.

Утверждается, что в мае 2017 года Россия объявила Гуйву в международный розыск за то, что 27 марта того же года вместе с другими людьми он якобы напал на Волкова в Москве. Они отобрали у мужчины портфель с документами и два раза в него выстрелили, в результате чего тот позже скончался.

После этого украинец покинул Россию, а в июле прошлого года задержан в Польше. В РФ против него возбуждено уголовное дело по статьям за убийство, разбой и незаконное хранение и ношение оружия.

Напомним, ранее в порту российского Ейска на Кубани задержали судно Lizori, на котором находились 14 граждан Украины.

Кроме того, мы писали о суде над 21-летним гражданином Украины Павлом Грибом, которого приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению ;в подстрекательстве к терроризму за переписку с российской девочкой-подростком. 

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Тег Россия, Польша, убийство, международный розыск, украинцы за границей, экстрадиция, украинцы в Польше

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Источник:

ТАСС

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