Германия может столкнуться с серьезной проблемой в случае "жесткого" Brexit – министр

В случае неупорядоченнного Brexit десятки тысяч изделий медицинского назначения не смогут продаваться

Фото: AFP

Германия может столкнуться с серьезной проблемой в случае "жесткого" Brexit – министр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e17/19b/5c3e1719b9a72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e17/19b/5c3e1719b9a72.jpg 2019-03-28T08:28:00+02:00 Евросоюз В случае неупорядоченнного Brexit десятки тысяч изделий медицинского назначения не смогут продаваться

Выход Великобритании без соглашения может повлечь за собой нехватку в Германии продуктов медицинской промышленности. Об этом, как сообщила в четверг газета "Хандельсблат", заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Как отмечает издание, при жестком Brexit потребуется, чтобы многие модели имплантов, кардиостимуляторов и продукции для исследования образцов крови заново прошли лицензирование.

"В случае неупорядоченнного Brexit разумно предположить, что десятки тысяч изделий медицинского назначения не смогут продаваться и будут недоступны на европейском рынке", – приводит издание слова министра.

В январе аналогичные опасения выразило Объединение химической промышленности (VCI) поскольку, по его мнению, из-за непредвиденных последствий могут быть нарушены привычные торговые связи. В организации тогда напомнили, что многие вещества, необходимые для производства лекарственных средств, в настоящее время поставляются в страны континентальной Европы из Великобритании. При этом VCI отметило, что торговый оборот между Великобританией и Германией в фармацевтической отрасли становится меньше уже в нынешних условиях. По сравнению с 2017 годом он сократился на 10% с 17,7 млрд евро до 16 млрд.

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения – 15 января и 12 марта.

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