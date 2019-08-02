Германия намерена продвигать новые формы контроля над вооружениями

Германия воспользуется своим председательством в Совете Европейского Союза для продвижения новых форм контроля над вооружениями. Об этом, комментируя прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает DW.
По его словам, Берлин "сожалеет, что Россия не выполнила необходимого для спасения ДРСМД". Министр также отметил, что сейчас в мире почти 14 000 ядерных боеголовок, а инвестиции в новые системы вооружений увеличились.
Отметим, 2 августа 2019 года США вышли из российско-американского Договора и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.
Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.
США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.
В ответ, 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.
В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты.
О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:
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