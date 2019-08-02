Сейчас в мире почти 14 000 ядерных боеголовок, а инвестиции в новые системы вооружений увеличились

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Германия намерена продвигать новые формы контроля над вооружениями https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81 2019-08-02T10:00:00+03:00 Евросоюз Сейчас в мире почти 14 000 ядерных боеголовок, а инвестиции в новые системы вооружений увеличились

Германия воспользуется своим председательством в Совете Европейского Союза для продвижения новых форм контроля над вооружениями. Об этом, комментируя прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает DW.

По его словам, Берлин "сожалеет, что Россия не выполнила необходимого для спасения ДРСМД". Министр также отметил, что сейчас в мире почти 14 000 ядерных боеголовок, а инвестиции в новые системы вооружений увеличились.

Отметим, 2 августа 2019 года США вышли из российско-американского Договора и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

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Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

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В ответ, 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.

В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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