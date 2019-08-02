Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Германия намерена продвигать новые формы контроля над вооружениями

Сегодня, 10:00

Сейчас в мире почти 14 000 ядерных боеголовок, а инвестиции в новые системы вооружений увеличились

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Германия намерена продвигать новые формы контроля над вооружениями https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81 Евросоюз Сейчас в мире почти 14 000 ядерных боеголовок, а инвестиции в новые системы вооружений увеличились

Германия воспользуется своим председательством в Совете Европейского Союза для продвижения новых форм контроля над вооружениями. Об этом, комментируя прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает DW.

По его словам, Берлин "сожалеет, что Россия не выполнила необходимого для спасения ДРСМД". Министр также отметил, что сейчас в мире почти 14 000 ядерных боеголовок, а инвестиции в новые системы вооружений увеличились.

Отметим, 2 августа 2019 года США вышли из российско-американского Договора и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

Реклама

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

В тренде
Украину снова накроют грозовые дожди: синоптики предупредили о непогоде

В ответ, 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.

В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Германия РСМД Маас ДРСМД

Реклама

Реклама

Новости партнеров

5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами
Без знака качества. Бразильские разочарования Шахтера
Без знака качества. Бразильские разочарования Шахтера
Роналду рассказал о периоде в Манчестер Юнайтед и Уэйне Руни
Роналду рассказал о периоде в Манчестер Юнайтед и Уэйне Руни
В Черноморске туристы оставили в машине ребенка и ушли гулять
В Черноморске туристы оставили в машине ребенка и ушли гулять
Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?
Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?

Популярные статьи

Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
В Германии родился аномально огромный малыш
В Германии родился аномально огромный малышЕвросоюз
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температурУкраина
Во Франции министр назвал угрозы Трампа
Во Франции министр назвал угрозы Трампа "абсурдом"Евросоюз

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка