Германия опровергла заявления о выдаче виз жителям ОРДЛО с паспортами РФ

В МИД добавили, что жители ОРДЛО могут обратиться за украинскими паспортами и въехать на территорию Германии без визы

Очередь у центра выдачи российских паспортов в Донецке. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Министерство иностранных дел Германии заявляет, что никаких случаев выдачи виз жителям оккупированных территории, которые получили российские паспорта, не было.

Об этом сообщает Deutsche Welle

На запрос издания в ведомстве ответили, что не знают о подобных случаях.

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Также в МИД добавили, что жители ОРДЛО могут обратиться за украинскими паспортами и въехать на территорию Германии без визы.

Официальная позиция Берлина соответствует заявлению, принятом на саммите Украина-ЕС 10 июня этого года. В ней говорится о готовности Европейского Союза рассмотреть возможность непризнания российский паспортов, что выданы с нарушением Минских соглашений.

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Накануне в СМИ появилась информация, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.

Напомним, ранее стало известно, что Россия пытается ускорить процесс "паспортизации" оккупированных территорий, чтобы в т.н. "Л/ДНР" стало больше "новых россиян".

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты угрожают боевикам Донбасса за отказ от российских паспортов. Оккупационные администрации разыскивают боевиков, у которых на руках все еще украинские паспорта.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

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