Германия остановит поставку оружия Турции из-за операции в Сирии

Правительство ФРГ не будет выдавать новые разрешения на поставки военных товаров

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Правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции из-за военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, пишет газета Bild am Sonntag.

"В свете турецкой наступательной операции на северо-востоке Сирии правительство ФРГ не будет выдавать новых разрешений на поставки всех военных товаров, которые Турция могла бы использовать в Сирии", — сказал министр.

С 2016 года, по словам Мааса, кабмин ФРГ придерживался строгих рамок в том, что касается экспорта вооружений в Турцию, особенно после действий турецкой армии в регионе Африн. Однако полностью Берлин не приостанавливал поставки.

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За первые четыре месяца этого года Анкара получила вооружений из ФРГ на 184,1 млн евро и занимает первое место среди получателей германского оружия. В 2018 году Германия поставила Турции военные товары на 242,8 млн евро, что составляло почти треть всего германского экспорта вооружений (770,8 млн евро).

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Напомним, вооруженные силы Турции ликвидировали 277 бойцов курдских формирований в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии.

Кроме того, турецкая артиллерия нанесла при обстреле города Кобани в Сирии удар по месту, которое находится недалеко от позиций американских военных . По словам источников, Вашингтон ранее потребовал от Анкары не наносить удары по ряду территорий. На некоторых из них находятся американские военные.

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