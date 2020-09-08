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Германия отказалась передать России результаты анализов Навального

8 сентября, 09:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Бундесвере не хотят раскрывать Москве свои возможности

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, который обнаружил следы яда из группы "Новичок" в пробах биоматериала российского оппозиционера Алексея Навального, отказался передать данные исследований России. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на официального представителя Медико-санитарной службы Бундесвера.

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"Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь чувствительной сфере это недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ", – пояснили в службе в ответ на вопрос о том, будет ли Бундесвер передавать сведения об исследованиях в деле Навального по просьбе российских властей.

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Ранее сообщалось, что лаборатория Бундесвера нашла следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в образцах кожи, крови и мочи российского оппозиционера.

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Напомним, в Бундестаге назвали лучшее наказание для Кремля за отравление Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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