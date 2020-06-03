Германия против России в G7: у Меркель напомнили про оккупацию Крыма

В Берлине еще не забыли, почему РФ была исключена из "Большой восьмерки"

США не имеют права решать вопрос расширения формата "Большой семерки", куда президент Дональд Трамп который год подряд предлагает вернуть Россию.

Такую позицию Берлина 2 июня озвучил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Формат может быть изменен только тогда, когда все страны G7 придерживаются единой позиции. Относительно России есть решение 2014 года, тогда был формат G8, и основа этого решения не изменилась", – сказал Зайберт.

Реклама

Он напомнил о том, что шесть лет назад Россию исключили из организации из-за "неправомерной аннексии Крыма", но при этом "в руках российского руководства возможность это положение дел изменить".

Читайте также: Возвращение России в G7: Япония и Британия резко ответили Трампу

В то же время Зайберт разделяет мнение главного дипломата Евросоюза Жозепа Борелля, который считает, что в качестве страны-хозяйки саммита "Большой семерки" в этом году Америка может пригласить Россию в качестве гостя.

В тренде Трамп готов бросить армию на протестующих: появилась реакция Пентагона

"На саммит G7 приглашаются гости, это традиция. Это всегда вопрос председательствующей стороны. Но если речь идет об изменении формата G7, то такое решение должны принимать все участники G7 единогласно", – подчеркнул представитель немецкого правительства.

Реклама

Таким образом, Германия разделила мнение всех остальных стран клуба, которые раньше также высказались против возвращения к формату "Большой восьмерки". При этом категоричнее остальных в этом плане выступил премьер Канады Джастин Трюдо.

Напомним, что на данный момент в "семерку" входят Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Германия. Также обычно на саммите присутствуют и лидеры ЕС – президент Еврокомиссии и глава Евросовета. Однако Трамп предложил расширить формат G7 до G11 – за счет РФ, Южной Кореи, Австралии и Индии.

Любопытно, что Трамп уже не впервые предлагает вернуться к формату G8 – с участием России, но в прошлом году саммит в очередной раз прошел без присутствия представителей страны-оккупанта, из-за чего президент США даже поругался с остальными лидерами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама