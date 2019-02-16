Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Германия созывает конференцию по разоружению

Сегодня, 11:43

Технологическая эволюция новых типов оружия может подорвать всю архитектуру безопасности

Хайко Маас
Хайко Маас. Фото: AFP
Германия созывает конференцию по разоружению //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/847/c39/5c4847c394c06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/847/c39/5c4847c394c06.jpg Евросоюз Технологическая эволюция новых типов оружия может подорвать всю архитектуру безопасности

Германия ставит одной из своих целей, в частности во время непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2019-2020 годах, начало широкого диалога по разоружению. С этой целью в середине марта будет созвано международную конференцию, проинформировал в Мюнхене на конференции по безопасности министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, сообщает "Укринформ".

"Мы должны работать вместе для того, чтобы технологическая эволюция новых типов оружия не подорвала всю архитектуру безопасности, которую мы знаем. По этой причине 15 марта в Берлине состоится международная конференция с целью инициирования диалога о том, как контроль над вооружениями могут обеспечить стабильность и в 21-м веке", – проанонсировал Маас.

Он отметил, что нарушения соглашений вызывают подозрение. А именно сегодняшнее поведение России по контракту ДРСМД демонстрирует те негативные последствия, которые это может иметь для безопасности всех причастных, но прежде всего, Европы. Особенно учитывая кризис в отношении сохранения Договора нужно больше диалога между американцами, европейцами и россиянами, уверен немецкий дипломат.

Но есть потребность также привлекать других участников – прежде всего Китай – к более тесному обсуждению вопроса контроля над вооружениями.

"Кризис ДРСМД показывает, что мы должны думать о ядерном разоружении и контроле над вооружениями более глобально, чем когда-либо. Германия начнет это в апреле, когда мы будем председательствовать в Совете Безопасности ООН", - пообещал Маас.

Он добавил, что это задача ради общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями вряд ли принесет простые быстрые победы, но учитывая большое значение международной архитектуры контроля над вооружениями, над этим надо работать.

"Мы не можем проиграть за несколько лет то, что было построены в течение многих десятилетий. Это тоже является ключевой задачей трансатлантического партнерства", - подчеркнул Маас.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 15 по 17 февраля. В ней принимают участие почти 600 гостей, включая более 30 глав государств и правительств и более 80 министров обороны и иностранных дел.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.

Напомним, Столтенберг заявил, что действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе являются следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Германия, разоружение, Маас

Вы сейчас просматриваете новость " Германия созывает конференцию по разоружению". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США могут объявить о выходе из "ракетного договора"

1 февраля, 09:34

Соглашение прекратит действие через 6 месяцев после объявления США о выходе

Россия тайно предлагала КНДР атомную электростанцию в обмен на ядерное разоружение - СМИ

30 января, 06:51

Такое решение позволило бы снизить риски того, что КНДР будет использовать атомную электростанцию для производства ядерного оружия

Украина может заменить Будапештский меморандум: названы альтернативы

19 сентября 2018, 15:10

Киеву советуют требовать от США и Британии нового формата переговоров без обязательного участия РФ

Разоружение батальона Прилепина в Донецке: новые подробности

13 сентября 2018, 23:41

Комбат арестован и уже отдал приказ батальону разоружаться

Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Давно пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в Крыму

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Скандал с Гриценко: Турчинов заступился за сына

Сретение: традиции, запреты и приметы праздничного дня

Почему зеленку не применяют нигде в мире
Загрузка...

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Сегодня, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Вчера, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Вчера, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

14 февраля, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

''Ветеран'' из садика: пропагандистка Путина оконфузилась в эфире