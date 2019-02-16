Германия созывает конференцию по разоружению

Технологическая эволюция новых типов оружия может подорвать всю архитектуру безопасности

Хайко Маас. Фото: AFP

Германия созывает конференцию по разоружению //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/847/c39/5c4847c394c06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/847/c39/5c4847c394c06.jpg 2019-02-16T11:43:00+02:00 Евросоюз Технологическая эволюция новых типов оружия может подорвать всю архитектуру безопасности

Германия ставит одной из своих целей, в частности во время непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2019-2020 годах, начало широкого диалога по разоружению. С этой целью в середине марта будет созвано международную конференцию, проинформировал в Мюнхене на конференции по безопасности министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, сообщает "Укринформ".

"Мы должны работать вместе для того, чтобы технологическая эволюция новых типов оружия не подорвала всю архитектуру безопасности, которую мы знаем. По этой причине 15 марта в Берлине состоится международная конференция с целью инициирования диалога о том, как контроль над вооружениями могут обеспечить стабильность и в 21-м веке", – проанонсировал Маас.

Он отметил, что нарушения соглашений вызывают подозрение. А именно сегодняшнее поведение России по контракту ДРСМД демонстрирует те негативные последствия, которые это может иметь для безопасности всех причастных, но прежде всего, Европы. Особенно учитывая кризис в отношении сохранения Договора нужно больше диалога между американцами, европейцами и россиянами, уверен немецкий дипломат.

Но есть потребность также привлекать других участников – прежде всего Китай – к более тесному обсуждению вопроса контроля над вооружениями.

"Кризис ДРСМД показывает, что мы должны думать о ядерном разоружении и контроле над вооружениями более глобально, чем когда-либо. Германия начнет это в апреле, когда мы будем председательствовать в Совете Безопасности ООН", - пообещал Маас.

Он добавил, что это задача ради общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями вряд ли принесет простые быстрые победы, но учитывая большое значение международной архитектуры контроля над вооружениями, над этим надо работать.

"Мы не можем проиграть за несколько лет то, что было построены в течение многих десятилетий. Это тоже является ключевой задачей трансатлантического партнерства", - подчеркнул Маас.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 15 по 17 февраля. В ней принимают участие почти 600 гостей, включая более 30 глав государств и правительств и более 80 министров обороны и иностранных дел.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.

Напомним, Столтенберг заявил, что действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе являются следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

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