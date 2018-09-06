Германия, США, Франция и Канада согласились с выводами о причастности РФ к отравлениям "Новичком"

Сегодня, 19:40

Страны призвали Россию опубликовать все данные о программе "Новичок" по разработке нервного реагента

Фото: AFP
Фото: AFP

Лидирующие страны Запада – Германия, США, Франция и Канада, выпустили совместное заявление, в котором отметили, что согласны с выводами Британии. В частности, страны разделяют выводы британских экспертов о том, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было одобрено на самом высоком уровне руководства РФ и осуществлено сотрудниками российской военной разведки. Совместное заявление опубликовано пресс-службой правительства ФРГ.

"Мы полностью доверяем британской оценке, согласно которой оба подозреваемых были сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ, и что эта операция была, с высокой долей вероятности, одобрена на самом высоком правительственном уровне. Ранее страны уже приняли совместные меры, чтобы решительно помешать деятельности ГРУ посредством коллективной высылки агентов разведки под прикрытием", – говорится в заявлении.

Кроме того, Великобритания, Франция, ФРГ, США и Канада в совместном коммюнике призвали Россию опубликовать все детали программы по разработке нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

"Мы призываем Россию обеспечить полное раскрытие программы "Новичок" в ОЗХО", – отмечается документе.

Как сообщалось, премьер Британии Тереза Мэй на вопрос журналистов о том, было ли отравление санкционировано Путиным, ответила: "Почти наверняка решение этого уровня было принято за пределами ГРУ и на высшем уровне".

В свою очередь министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что главным ответственным за отравление Сергея и Юлии Скрипалей является президент РФ Владимир Путин, так как именно он контролирует спецслужбы, сотрудники которых применили нервнопаралитическое вещество "Новичок".

Как уже сообщалось, после отравлений в Солсбери и Эймсбери ЕС выступает за учреждение нового режима с целью борьбы против использования и распространения химического оружия.
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Источник:

ТАСС

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