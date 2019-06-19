Германия выступила за новые "нормандские переговоры"
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Немецкие власти поддерживают проведение встречи в нормандском формате - при участии лидеров России, Германии, Франции и Украины, сообщил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
"Мы заинтересованы в возможности проведения нового саммита в нормандском формате", — сказал спикер немецкого внешнеполитического ведомства.
По словам Бройля, запланированная на июль встреча на уровне советников президентов "должна подготовить условия" для переговоров.
"Речь прежде всего идет о необходимости достижения прогресса в реализации Минских соглашений. Важными пунктами являются перемирие, разведение сил на линии соприкосновения и отвод тяжелых вооружений", — подчеркнул представитель МИД ФРГ.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия. Он выразил желание организовать такую встречу и отметил, что у него будут контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В то же время, Зеленский назвал предпосылками для возвращения к диалогу в "нормандском формате" освобождение украинских пленных, возвращение украинских моряков, а также прекращение огня и разведение войск.
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