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Глава делегации ЕС на Brexit-переговорах заразился коронавирусом

19 марта, 15:23

Станислав Кожемякин

У главного переговорщика Евросоюза Мишеля Барнье обнаружили COVID-19

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Европе. На этот раз COVID-19 обнаружили у высокопоставленного европейского чиновника – главы делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье.

Об этом 69-летний европейский дипломат сообщил лично на своей странице в Twitter 19 марта

"Я хочу сообщить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. У меня все хорошо, и я нахожусь в хорошем расположении духа. Я, как и вся моя команда, следую всем необходимым инструкциям. Всем, кого уже затронул вирус и кто в настоящее время находится на карантине, я хочу сказать: мы справимся с этим все вместе", – пишет Барнье.

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Он также добавил, что, несмотря на свой диагноз, переговоры между Евросоюзом и Великобританией по отношениям после выхода королевства из состава сообщества продолжатся.

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От кого Барнье мог заразиться и с кем из мировых лидеров он после этого вступал в контакт, не сообщается.

Напомним, что ранее Европейское оборонное агентство предупредило своих сотрудников о том, что один из их коллег заразился коронавирусной инфекцией.

Больше о том, как планета пытается побороть эпидемию, вы можете узнать в онлайн-хронике "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия коронавирус Brexit Барнье

Источник: Сегодня

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