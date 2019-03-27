Глава Евросовета Туск выступил за максимальную отсрочку Brexit

В случае расширенного продления сроков Brexit Великобритания должна будет принять участие в выборах в Европарламент

Дональд Туск. Фото: Сегодня

Глава Евросовета Туск выступил за максимальную отсрочку Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg 2019-03-27T11:18:00+02:00 Евросоюз В случае расширенного продления сроков Brexit Великобритания должна будет принять участие в выборах в Европарламент

Евросоюз не может предать интересы британцев, которые активно выступают за отмену решения о выходе из содружества, поэтому необходимо дать этой стране больше времени на то, чтобы определить дальнейшую стратегию. Об этом заявил в среду глава Евросовета Дональд Туск, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге, которое транслировалось на сайте этого законодательного органа ЕС.

"Я заявил перед Европейским советом, что мы должны быть открыты продлению [Brexit] на длительный срок (до 22 мая), если Великобритания желает пересмотреть свою стратегию по Brexit", – сказал он, отметив, что у королевства есть время до 12 апреля, чтобы поддержать сделку по выходу страны из ЕС или отказаться от этого.

Глава Евросовета отметил, что в случае расширенного продления сроков Brexit Великобритания должна будет принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая.

"Были те, кто говорили, что это будет вредно или неудобно некоторым из вас, – сказал Туск, обращаясь к евродепутатам. – Позвольте, я скажу прямо – подобное мышление недопустимо. Нельзя предать 6 млн человек, которые подписали петицию об отзыве статьи 50 и 1 млн человек, которые прошли маршем, призвав к народному голосованию и все увеличивающееся большинство людей, которые хотят оставить Великобританию в ЕС. Они могут считать, что [их интересы] недостаточно представлены в британском парламенте, но они должны чувствовать, что вы их представляете здесь, поскольку они – европейцы".

Ходатайство об отмене Brexit и сохранении членства Великобритании в ЕС получило наиболее широкую поддержку из всех петиций, когда-либо размещавшихся на сайте парламента Великобритании. Сбор подписей под петицией был начат 20 февраля. К настоящему моменту количество подписей составляет около 6 млн. Британское правительство, однако, заявило, что не будет отзывать статью 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе и намерено уважать результаты референдума 2016 года, когда было решено покинуть Евросоюз.

Все 27 глав государств и правительств остающихся в ЕС стран приняли на саммите Евросоюза 22 марта единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС (Brexit) на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.''

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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