Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Глава МИД Франции поедет в Чернобыль

31 мая, 19:59

Ле Дриан заявил о намерении поехать в Чернобыльскую зону после встречи с Зеленским

В Чернобыльской АЭС появится мурал
В Чернобыльской АЭС появится мурал. Фото: Facebook

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан намерен посетить Чернобыльскую зону 1 июня.

"Хочу проинформировать, что завтра я буду посещать Чернобыль. Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону. Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АЭС", – сказал он.

Свое заявление глава французской дипломатии сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом он сказал после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Киеве.

Также на встрече обсуждались варианты того, как можно дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", – сказал глава МИД ФРГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Роберт Портман обсудили продолжение реформ в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, Чернобыль, дипломат

Вы сейчас просматриваете новость " Глава МИД Франции поедет в Чернобыль". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский в Киеве встретился с Маасом и Ле Дрианом: появились подробности

Вчера, 14:42

Немецкий министр пообещал поддержку Берлина Украине в решении конфликта на Донбассе

Нашумевший сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории

28 мая, 17:14

Проект обошел даже культовую "Игру престолов"

Кот, проглотивший осу, стал звездой Сети

Был одиночкой и любил груши. Факты о жизни волка Васи

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Смартфон: Как отличить оригинальный от подделки

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь