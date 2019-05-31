Глава МИД Франции поедет в Чернобыль

Ле Дриан заявил о намерении поехать в Чернобыльскую зону после встречи с Зеленским

В Чернобыльской АЭС появится мурал. Фото: Facebook

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан намерен посетить Чернобыльскую зону 1 июня.

"Хочу проинформировать, что завтра я буду посещать Чернобыль. Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону. Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АЭС", – сказал он.

Свое заявление глава французской дипломатии сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом он сказал после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Киеве.

Также на встрече обсуждались варианты того, как можно дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", – сказал глава МИД ФРГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Роберт Портман обсудили продолжение реформ в Украине.

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