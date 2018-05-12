Глава МИД Германии намерен организовать встречу "нормандской четверки" в Берлине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который ранее сделал заявление по "Северному потоку-2", намерен пригласить своих коллег из Франции, России и Украины для следующей встречи в "нормандском формате" в Берлине. Об этом Маас заявил в четверг, 10 мая, во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, передает Deutsche Welle.

"Мы предпочитаем предоставить минскому процессу новой динамики", – заявил Маас. Однако он не назвал даты, когда может состояться такая встреча.

По словам Лаврова, во время переговоров с Маасом они также обсуждали "конкретное наполнение такой встречи".

Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства ФРГ призвал стороны конфликта на Донбассе к отводу тяжелых вооружений от линии разграничения и соблюдения условий перемирия. По его словам, миротворческая миссия ООН могла бы помочь достичь определенного прогресса в деле мирного урегулирования конфликта.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил позицию России по переговорам в "нормандском формате". Российский дипломат назвал главные цели будущей возможной встречи "нормандской четверки".

Напомним, последний раз "нормандская четверка" общалась в конце марта в телефонном режиме. Было обнародовано новое заявление по Донбассу. В частности, лидера стран договорились о "пасхальном" перемирии на востоке Украины, которое, несмотря на согласие Путина, так и не было выполнено и нарушается по сей день.