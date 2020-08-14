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Глава ПА ОБСЕ прокомментировал события в Беларуси и припомнил ее обязательства

14 августа, 09:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

К белорусским властям уже обратилось полмира, а насилие не прекращается

Пока в ЕС угрожают Беларуси изоляцией, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал белорусские власти прекратить насилие против своего народа и начать соблюдать международные стандарты прав человека.

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Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте организации.

Он указал на неприемлемость преследования противников действующей власти и призвал к диалогу и деэскалации ситуации.

"Как государство-участник ОБСЕ, Беларусь добровольно согласилась на определенные обязательства в области прав человека, включая право на мирные собрания, свободу выражения мнений. Я призываю власти обеспечить соблюдение этих прав и свобод и незамедлительно освободить задержанных в последние дни", – сказал он.

Церетели также осудил жестокое обращение с задержанными, нападения на представителей СМИ, отключение интернета и блокирование социальных сетей.

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"Нападения на журналистов, блокирование доступа к информации и жестокое обращение с задержанными являются серьезным нарушением международных обязательств. Я глубоко обеспокоен сообщениями о гибели людей, в том числе о человеке, который предположительно умер в заключении", – сказал глава ПА ОБСЕ.

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Он также выразил обеспокоенность из-за задержания политических оппонентов действующего президента Александра Лукашенко и то, что наблюдатели организации не смогли наблюдать за выборами.

"Поскольку результаты недавних выборов являются спорными, правительство должно предложить конкретные шаги, которые могут создать основу для восстановления доверия. В идеале эти шаги должны создать необходимые условия для диалога между правительством и оппозицией в парламенте и за его пределами", – сказал Церетели.

Отметим, что на действия белорусской власти против своего народа уже реагировали в Европе, США, в Украине. Все заявляют о неприемлемости методов противостояния против людей через применение силы и призвали прекратить бойню и начать диалог. Но Запад не только выражает обеспокоенность, но и начал угрожать возможными жесткими мерами. В связи с этим сайт "Сегодня" спросил у экспертов, стоит ли Беларуси бояться западных санкций.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь церетели па обсе

Источник: Сегодня

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