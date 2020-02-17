Главный контрразведчик Бельгии оказался "кротом" России – СМИ

Именно бельгийцы отвечают за безопасность и контрразведывательную защиту штабов ЕС и НАТО

/ Фото: Pixabay

После появления информации о том, что спецслужбы России активизировались в Ирландии, шпионский скандал вспыхнул в Бельгии.

Местные СМИ сообщают об отстранении руководителя контрразведывательного управления Службы общей разведки и безопасности (ADIV) этой страны из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел еще несколько недель назад, но известно об этом стало лишь сейчас. На данный момент бельгийского офицера поместили под домашний арест, а его офис опечатали.

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Его подозревают в интимных отношениях с гражданкой Сербии и работе в сербской разведке, а также неофициальном сотрудничестве с российской разведкой, которой он предоставил свои служебные документы.

Стоит отметить, что особого резонанса случившему добавляет то, что именно бельгийская контрразведка отвечает за безопасность и контрразведывательную защиту расположенных в Брюсселе штабов ЕС и НАТО.

Это повторяет прошлогодний скандал, когда в шпионаже в пользу России заподозрили руководителя другого подведомства ADIV Клемента Вандерборре.

Кроме того, несколько месяцев назад шпионские драмы с участием России разгорелись сразу в двух странах Евросоюза: Болгарии и Польше. Подробности в видеосюжете:

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