Шпионский скандал в Бельгии: глава контрразведки может быть "кротом" России

Несколько лет назад чиновник предоставил доступ к гостайне двойной шпионке Кремля, а также уничтожал секретные документы

Фото: Flickr

Шпионский скандал в Бельгии: глава контрразведки может быть "кротом" России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/54e/bc8/5c654ebc87330.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/54e/bc8/5c654ebc87330.jpg 2019-02-14T13:20:01+02:00 Евросоюз Несколько лет назад чиновник предоставил доступ к гостайне двойной шпионке Кремля, а также уничтожал секретные документы

Бельгийские власти отстранили от исполнения обязанностей руководителя одного из подведомств Службы информации и безопасности Бельгии Клемента Вандерборре, которого заподозрили в шпионаже в пользу России.

Как сообщили местному изданию De Morgen источники, отстраненный чиновник последние четыре десятка лет посвятил работе в бельгийской контрразведке, но в последнее время от его подчиненных стали поступать жалобы.

По словам младших коллег Вандерборре, он поменял стиль своего руководства, а также его застали за уничтожением конфиденциальных документов в шредере.

На данный момент его офис опечатан, а сам он находится под домашним арестом, где пробудет до окончания внутреннего расследования в департаменте контрразведки. Сам Вандерборре все обвинения отрицает.

О его вероятных связях с Москвой сообщил один из сотрудников бельгийской контрразведки. По его словам, во ходе спецоперации в Сербии в 2016 году Клемент Вандерборре предоставил доступ к конфиденциальной информации гражданке Сербии, которая, вероятно, работала как двойной агент в пользу России.

Напомним, ранее на этой неделе эстонского экс-майора Дениса Метсаваса признали виновным в шпионаже в пользу России и приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

Кроме того, прошлой осенью в Австрии задержали полковника Вооруженных сил, который с 90-ых годов работал на российскую разведку.

А вот в Литве по подозрению в шпионаже задержали бывшего дипломата литовской СССР, гражданина РФ Валерия Иванова.

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