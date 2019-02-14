Шпионский скандал в Бельгии: глава контрразведки может быть "кротом" России
Несколько лет назад чиновник предоставил доступ к гостайне двойной шпионке Кремля, а также уничтожал секретные документы
Бельгийские власти отстранили от исполнения обязанностей руководителя одного из подведомств Службы информации и безопасности Бельгии Клемента Вандерборре, которого заподозрили в шпионаже в пользу России.
Как сообщили местному изданию De Morgen источники, отстраненный чиновник последние четыре десятка лет посвятил работе в бельгийской контрразведке, но в последнее время от его подчиненных стали поступать жалобы.
По словам младших коллег Вандерборре, он поменял стиль своего руководства, а также его застали за уничтожением конфиденциальных документов в шредере.
На данный момент его офис опечатан, а сам он находится под домашним арестом, где пробудет до окончания внутреннего расследования в департаменте контрразведки. Сам Вандерборре все обвинения отрицает.
О его вероятных связях с Москвой сообщил один из сотрудников бельгийской контрразведки. По его словам, во ходе спецоперации в Сербии в 2016 году Клемент Вандерборре предоставил доступ к конфиденциальной информации гражданке Сербии, которая, вероятно, работала как двойной агент в пользу России.
Напомним, ранее на этой неделе эстонского экс-майора Дениса Метсаваса признали виновным в шпионаже в пользу России и приговорили к 15,5 годам лишения свободы.
Кроме того, прошлой осенью в Австрии задержали полковника Вооруженных сил, который с 90-ых годов работал на российскую разведку.
А вот в Литве по подозрению в шпионаже задержали бывшего дипломата литовской СССР, гражданина РФ Валерия Иванова.
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