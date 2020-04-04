Главный крематорий Милана закрыли из-за коронавируса

На фоне все новых смертей от коронавируса в Милане – столице наиболее пострадавшего итальянского региона Ломбардия – закрылся главный городской крематорий.

Как сообщили 2 марта муниципальные власти, из-за переизбытка тел в течение следующего месяца крематорий не будет принимать новых умерших – этого времени должно хватить, чтобы сжечь скопившиеся тела.

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В миланской мэрии объяснили, что тела хранятся 20 дней, но, если продолжительность увеличится, возникнут гигиенические и санитарные проблемы.

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Стоит отметить, что больше половины всех жертв коронавирусной эпидемии в Италии приходится именно на Ломбардию. А из-за коронавируса в самом Милане в марте этого года умерло на 931 человека больше, чем в марте 2019 года. Как уже сообщалось, в остальных уголках Италии смертность также выросла.

Также мы уже писали, что ранее Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков – президент Владимир Зеленский считает это отличной возможностью для украинских врачей приобрести опыт в борьбе с коронавирусной болезнью.

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