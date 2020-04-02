В Италии упал уровень заболеваемости коронавирусом

Число погибших от COVID-19 в Италии приблизилось к 14 тысячам

В Италии, которая остается лидером по распространению коронавируса SARS-CoV-2 в Европе, снизился показатель заболеваемости.

Цитируя председателя Управления гражданской обороны Италии Анжело Борелли, издание ANSA cообщает, что по состоянию на 2 апреля коронавирус лабораторно подтвердили у 115 242 человек в стране, из которых 2477 оказались новыми пациентами. При этом днем ранее инфекцию обнаружили у 2937 человек.

Кроме того, за последние сутки в Италии от последствий коронавирусной болезни скончались 760 человек, что на 33 больше, чем накануне. Теперь совокупное число жертв составляет 13 915 человек.

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В то же время количество выздоровевших также увеличилось на 1431 и теперь излечившимися на Апеннинах считаются 18 278 человек.

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Таким образом, борьбу с коронавирусом продолжают 83 049 человек, из них 61% проходят амбулаторное лечение – то есть в изоляции на дому. Болезнь протекает у них c легкими симптомами или вовсе бессимптомно.

Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации Италия уже три недели живет в режиме полной изоляции. Однако министр здравоохранения страны Роберто Сперанца допустил, что 12 апреля карантинные меры могут ослабить.

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