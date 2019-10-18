Готовятся к ядерной войне: в НАТО начались секретные военные учения

Истребитель Panavia Tornado / Фото: Flickr

После того, как ВМС Украины приняли участие в совместной тренировке с кораблями НАТО, стало известно, что на этой неделе страны НАТО начали секретные маневры, которые среди прочего включают отработку сценария ядерной войны.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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В частности, в военных учениях "Стойкий полдень" участвуют немецкие истребители "Торнадо".

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Они расположены на авиабазе "Бюхель", на которой также, по неподтвержденным данным, находятся и американское ядерное оружие – водородные бомбы B61, которые в случае ядерной угрозы могут быть установлены на немецкие самолеты.

Также в маневрах участвуют итальянская боевая авиация. Самолеты вылетели с военного аэродрома "Волькель" в Нидерландах, где также должно храниться ядерное оружие США.

Во время маневров отрабатывается безопасная транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и загрузка его в самолеты. Но на практике дальнейшие полеты выполняются без бомб.

Военные эксперты отмечают, что маневры начались вскоре после прибытия в английский Глостершир американских тактических бомбардировщиков B-52.

По неподтвержденным данным, кроме Германии и Нидерландов, США разместили свое ядерное оружие также в Италии, Бельгии и Турции.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о новой ядерной ракетной системе средней дальности, которую разработала Россия после официального выхода из ракетного договора. В зоне поражения оказались Берлин, Франкфурт и Мюнхен.

В то же время, стало известно и об испытаниях в США крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета составила более 500 км. Ранее развивать такие вооружения запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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