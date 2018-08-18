Говорили три часа: Меркель и Путин закончили встречу

Сегодня, 23:13

Выход к прессе состоялся до начала дискуссии

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: AFP
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: AFP

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершились. Беседа продолжалась три часа.

Для того, чтобы не ограничивать себя временными рамками, Меркель и Путин решили нарушить традицию и выйти к прессе не после переговоров, а до их начала, и затем углубиться в дискуссию.

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Перед ее началом лидеры сообщили, что намерены затронуть такие вопросы как урегулирование украинского конфликта, ситуация вокруг сделки по иранской ядерной программе, проект газопровода "Северный поток – 2" состояние дел в Сирии. О необходимости "сверки часов" сказала Меркель. Она объяснила важность переговоров с Путиным.

В переговорах с российской стороны приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и замглавы администрации Кремля – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча в формате рабочего обеда проходила в загородной резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг в 70 км к северу от Берлина в округе Оберхафель (федеральная земля Бранденбург).

Напомним, говоря об Украине, Меркель напомнила Путину об условии запуска "Северного потока – 2". Она заявила что, при реализации этого проекта Украина должна сохранить свою роль страны, которая осуществляет транзит российского газа в Европу.
переговоры, Путин, встреча, Меркель
Источник:

ТАСС

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