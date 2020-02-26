Гражданин Франции впервые умер от коронавируса

60-летний француз скончался в одной из парижских больниц

После того, как министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о том, что в стране не осталось ни одного зараженного коронавирусом COVID-19, именно от этой инфекции в Париже умер мужчина.

Как сообщает телеканал BFMTV, директор Главного управления здравоохранения французской столицы Жером Саломон подтвердил, что в ночь на 26 февраля в больнице Сальпетриер скончался 60-летний пациент, который находился в очень тяжелом состоянии.

Также, по словам чиновника, за сутки во Франции было выявлено еще три случая инфицирования коронавирусом. До сообщения Верана сообщалось о 13 заразившихся.

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Таким образом, в этой стране насчитывается уже две жертвы атипичной пневмонии, возбудителем которой является распространившийся из Китая вирус. Ранее в феврале во Франции от коронавируса скончался 80-летний гражданин Китая.

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Напомним, что Франция соседствует с Италией, которая стала главным эпицентром распространения коронавируса в Европе. На данный момент в этой стране 11 человек умерли от последствий коронавируса – все они были пожилыми людьми. Всего в Италии уже подтвердили более 300 случаев инфицирования COVID-19.

Больше о масштабах распространения инфекции в Европе и возможных последствиях коронавируса для мира и Украины в частности читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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