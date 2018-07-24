Греция в огне: число жертв достигло 60

Вчера, 14:02

Местные власти обновили информацию о погибших в результате пожаров, охвативших греческий регион Аттика

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате пожаров, которые охватили греческий регион Аттика, скончались 60 человек. С таким заявлением на местном телевидении выступил градоначальник портового города Рафины, одного из наиболее пострадавших, Евангелос Бурнос.

Напомним, что состоянием на утро сегодняшнего дня число жертв состояло из 50 человек.

"Число погибших растет. На данный момент оно достигло 60 человек", – цитирует его агентство Reutetrs.

Тем временем, число стран, выразивших желание помочь Греции в беде, растет. Премьер-министры Италии и Хорватии Джузеппе Конте и Дамир Крстичевич, выразив солидарность с греками, проявили готовность передать в их распоряжение по 2 самолета-амфибии Canadair, которые считаются одними из самых эффективных в пожаротушении из существующих на сегодняшний день.

Напомним, ранее глава Европарламента Антонио Таяни анонсировал запуск европейского механизма гражданской обороны для спасения Греции.

Кроме того, власти страны намеревались официально обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе со стихией.
Греция, пожар, евросоюз, огонь, стихийные бедствия
Источник:

Reuters

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