Грузовик с трупами под Лондоном: кем были погибшие

Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Тела почти четырех десятков человек, обнаруженных в грузовом контейнере неподалеку от Лондона, принадлежат гражданам Китая.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь опубликованные полицией данные.

Следователи уверены, что жертвы были нелегальными мигрантами – они пытались добраться до Великобритании на грузовом пароме из Бельгии.

При этом температура в контейнере была 25 градусов ниже нуля, поэтому шансов выжить у них практически не было. К тому же, нелегалам не хватало воздуха.

По прибытии в доки графства Эссекс контейнер подобрал 25-летний водитель грузовика Мо Робинсон. На данный момент он задержан, а по двум связанным с ним адресам в Северной Ирландии прошли обыски.

Несмотря на то, что о страшной находке стало известно лишь накануне, машину с телами обнаружили в промзоне в 36 км от Лондона еще вечером 19 октября. Предполагается, что на борту грузового судна в бельгийском Зебрюгге мигранты оказались четырьмя днями ранее.

В этот же день, 15 октября, контейнер на неделю арендовала ирландская транспортная компания GTR, которая уже заявила, что оказывает полиции максимальное содействие.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже выразил свой шок от случившегося и заявил, что его держат в курсе обновляемой информации о расследовании.

Напомним, в 2015 году в Венгрии тоже обнаружили рефрижератор с десятками погибших мигрантов. Суд определил виновниками их смерти четырех человек, которых приговорил к пожизненному заключению.

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