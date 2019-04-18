Химеры собора Нотр-Дам могут рассыпаться – Минкультуры Франции

Угол южной колокольни был настолько нагрет, что камни стали совершенно рыхлыми

Фото: AFP

Химеры, украшающие собор Парижской Богоматери, могут рассыпаться в результате случившегося пожара. Об этом в четверг заявил министр культуры Франции Франк Риестер в эфире телеканала BFM.

"Угол южной колокольни был настолько нагрет, что камни стали совершенно рыхлыми, существует реальный риск разрушения химер", - отметил он.

Риестер также уточнил, что собор Парижской Богоматери не был застрахован в частной компании, его страховщиком по факту является государство.

"Нет (собор Нотр-Дам не был застрахован), как и другая государственная собственность, государство само является страховщиком", - отметил он. По его словам, собор, как и другие подобные постройки, являются бесценными.

"Государство является их собственником ни одна компания не обеспечила бы им страховку", – добавил Риестер.

Как поясняет сам телеканал, большинство подобных объектов во Франции, за редким исключением, не имеют частной страховки. Это связано с тем, что ежегодная сумма, которую должно было бы тратить казначейство на страховку всех зданий, была бы непропорциональна сумме возмещений.

Ранее французский архитектор Жан-Мишель Вильмот оценил реконструкцию собора в один миллиард евро.

Напомним, что на данный момент сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро. Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.

Реконструкция храма является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.

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