Хорватия отменила реабилитацию ветеранов из Украины: известна причина

На фоне распространения в Хорватии коронавирусной инфекции COVID-19 Загреб отменил реабилитацию группы украинских ветеранов.

Об этом 4 марта сообщил посол Украины в этой стране Василий Кирилич.

"Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии – запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не потеряно", – заявил дипломат на своей странице в Twitter.

Кирилич отметил, что реабилитация в Хорватии украинских ветеранов состоится, но позже. Очевидно, когда ситуацию с коронавирусом возьмут под контроль.

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Стоит отметить, что о первом случае инфицирования коронавирусом в Хорватии премьер-министр Андрей Пленкович сообщил 25 февраля. На данный момент лабораторно подтвердились 10 случаев заболевания – в Загребе, Риеке и Вараджине.

Также 5 марта стало известно о том, что вирус проник в соседнюю с Хорватию страну – Боснию и Герцеговину.

В то же время, 3 марта подтвердилась информация и о первом инфицированном в Украине – им оказался житель Черновцов, который вернулся из поездки с женой в Италию, ставшей главным очагом эпидемии в Европе.

Больше о распространении инфекции и реакции украинцев на это читайте в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня".

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