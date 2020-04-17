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Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом

17 апреля, 20:28

Елена Кузьмич

Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 172 434 человек

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Италии составило 3 493 за сутки.

Это один из самых низких показателей распространения COVID-19 на территории страны за длинный отрезок времени.

Согласно распространенным данным Департамента гражданской защиты страны, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 172 434 человек.

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Ранее сообщалось о 168 941 случае заражения. При этом сохраняется высокая смертность: за последние сутки от последствий коронавируса умерли 575 человек, общее количество летальных исходов составило 22 745.

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Добавим, что ранее медики Италии и Испании рассказали о новом симптоме коронавируса. Сыпь на ногах может быть признаком COVID-19.

Ранее сообщалось, что итальянская компания готовится к осени создать вакцину против коронавируса. В Италии считают, что жизнь не вернется в нормальную колею до тех пор, пока не будет разработана вакцина.

Роксана Малиновская опубликовала видео нарушения карантина в Италии Видео: Instagram

Также Украина отправила в Италию еще 5 тонн антисептика. Дезинфицирующие средства соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения.

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Италия жертвы заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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