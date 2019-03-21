Ирландия поддержала перенос Brexit
Дублин пока окончательно не определился со своей позицией по поводу сроков продления Brexit
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил поддержку просьбе Великобритании касательно переноса даты ее выхода из ЕС.
Об этом сообщает RTI.
"Ирландия поддержит эту просьбу," – сказал он.
По словам Варадкара, "Дублин пока окончательно не определился со своей позицией по поводу сроков продления Brexit".
Однако, по его словам, они пока исключают возможность какого-либо пересмотра соглашения о выходе и механизма бэкстоп.
Швеция и Австрия также заявили о готовности поддержать отсрочку Brexit.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.
Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.
В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.
Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.
Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":
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