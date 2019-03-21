Ирландия поддержала перенос Brexit

Дублин пока окончательно не определился со своей позицией по поводу сроков продления Brexit

Фото: Getty Images

Ирландия поддержала перенос Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg 2019-03-21T02:06:00+02:00 Евросоюз Дублин пока окончательно не определился со своей позицией по поводу сроков продления Brexit

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил поддержку просьбе Великобритании касательно переноса даты ее выхода из ЕС.

Об этом сообщает RTI.

"Ирландия поддержит эту просьбу," – сказал он.

По словам Варадкара, "Дублин пока окончательно не определился со своей позицией по поводу сроков продления Brexit".

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Однако, по его словам, они пока исключают возможность какого-либо пересмотра соглашения о выходе и механизма бэкстоп.

Швеция и Австрия также заявили о готовности поддержать отсрочку Brexit.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

Кроме того, ранее, стало известно что Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании, запланированного на 29 марта.

В свою очередь, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что отсрочка Brexit будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Премьер-министр предупредила, что выступает против идеи проведения повторного референдума, на чем настаивает, в частности, оппозиционная Лейбористская партия.

Также сообщалось, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. Подробнее в сюжете "Сегодня":

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