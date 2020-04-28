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Испания стала лидером по количеству выздоровевших от коронавируса

28 апреля, 09:59

Денис Беспалов

США занимают первое место по количеству зараженных и смертей

Коронавирусом в мире заразилось уже более 3 млн человек. Лидером среди стран по количеству зараженных и смертей являются Соединенные Штаты. Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в США зафиксировано более 988 тысяч случаев COVID-19, умерли более 56 тыс. человек, выздоровели более 111 тыс. пациентов. Тем временем, Испания, где подтверждено почти 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, стала лидером по количеству выздоровевших пациентов – этот показатель превысил 120 тысяч.

Топ-5 стран, пострадавших от пандемии выглядит следующим образом:

  1. США (заразились – 988 451, умерли – 56 245, выздоровели – 111 509);
  2. Испания (заразились 229 422, умерли – 23 521, выздоровели – 120 8320);
  3. Италия (заразились 199 414 умерли – 26 977 выздоровели – 66 624);
  4. Франция (заразились – 165 964, умерли – 23 327, выздоровели – 46 299);
  5. Германия (заразились – 158 758, умерли – 6 129, выздоровели – 114 500).

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Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9 410 случаев инфицирования COVID-19. Умерли 239 человек, 992 пациента уже выздоровели.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что наша страна может избежать пика коронавируса, если люди будут строго придерживаться карантинных мер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания США коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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